Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил храм всех князей Владимирских на улице Большой Московской. Об этом в мэрии сообщили 28 июля. Храм возведен в историческом центре города

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил храм всех князей Владимирских на улице Большой Московской. Об этом в мэрии сообщили 28 июля. Храм возведен в историческом центре города Владимира на фундаментах утраченной в советское время Пятницкой церкви. Его чин приурочили ко Дню крещения Руси, отмечаемому сегодня. Церковь заложили еще в 2014 году после визита в областной