Его возвели на фундаментах утраченной в советское время Пятницкой церкви.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон освятил храм равноапостольного великого князя Владимира, великого князя Александра Невского и всех князей Владимирских. Его возвели на фундаментах утраченной в советское время Пятницкой церкви.В торжественном открытии объекта принял участие директор компании «Игротэк» Алексей Андреев, которая строила храм, а также многочисленные прихожане. Теперь он открыт для посещений.Напомним, что здание было заложено в сентябре 2014 года. Впоследствии рядом установили бронзовый памятник князю Владимиру.