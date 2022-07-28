Во Владимире 15 и 16-летние подростки 25 июля отвели сверстника в гаражи, избили и забрали его сумку, в которой лежали 77 тысяч рублей и телефон. Об этом рассказали в пресс-службе регионального

Во Владимире 15 и 16-летние подростки 25 июля отвели сверстника в гаражи, избили и забрали его сумку, в которой лежали 77 тысяч рублей и телефон. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следкома. Кроме того в ведомстве сообщили, что в декабре 2021 года обвиняемые залезли в чужой незапертый автомобиль, завели его и попали в ДТП, сильно