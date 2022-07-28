Один иск удовлетворён. Остальные дела находятся на рассмотрении.

Прокуратура Владимира требует лишить прав семерых водителей, больных шизофренией. Наличие противопоказаний к управлению автомобилей выявлено в ходе проверки.Семь человек состоят на учёте у наркологов и психиатров из-за наличия зависимости от употребления психоактивных веществ, а также с диагнозом шизофрения. Закон запрещает таким гражданам садиться за руль.Удостоверения владимирцы получили до постановки на учёт. Однако теперь они представляют опасность для участников дорожного движения.В связи с этим прокурор города подал в суд семь исков. Один удовлетворён. Остальные дела находятся на рассмотрении.