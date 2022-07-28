При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101 или 112.

Во Владимире в ближайшие 1-3 часа ожидается гроза с дождём и сильный ветер. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города.По прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до конца дня. Кроме раскатов грома, владимирцев ждёт ливень. Скорость порывов ветра будет достигать 15 - 17 м/с.Напоминаем, что повышается риск возникновения ЧП, связанных с работой системы ЖКХ, падением деревьев и конструкций.Водителям не рекомендуется парковать машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций следует звонить: 101 или 112.