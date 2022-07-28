Полиция задержала в Суздальском районе 21-летнего владимирца, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом 28 июля рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Вместе с

Полиция задержала в Суздальском районе 21-летнего владимирца, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом 28 июля рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Вместе с парнем, полиция нашла в лесу и тайник, в котором лежал полиэтиленовый пакет с порошком. Внутри оказался амфетамин массой более 350 грамм. Дома у задержанного оперативного нашли еще 940 грамм