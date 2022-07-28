На эти цели выделено порядка 34 млн рублей

Во владимирской гимназии №35 восстановят бассейн. Во образовательных учреждениях продолжаются плановые работы в рамках подготовки к предстоящему учебному году.Начальник управления образования мэрии Елена Малик рассказала, что в ближайшее время начнётся долгожданный ремонт инфраструктурных объектов в гимназии № 35. В частности, подрядчики займутся пищеблоком, столовой, спортивным залом и бассейном.«Средства найдены совместно с администрацией региона. На указанные цели выделено порядка 34 млн рублей», - подчеркнула она.В здании бассейна расположены раздевалки, туалеты и душевые. Перечисленные помещения также отремонтируют. После реставрации чаши в учреждении смогут плавать 1000 учеников школы.Первый госконтракт на капремонт части здания уже размещён на госзакупках. Стоимость составляет 11,7 млн рублей. Работы будут выполнены уже в этом году