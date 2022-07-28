Всего в 2022 году в 33-ем регионе планируется привести в порядок 115 км автодорог. Дорожный фонд превышает 9 млрд рублей.

Во Владимирской области досрочно отремонтировали четыре дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.В Киржачском районе на трассе «Дубки – Киржач» уложено свыше 11 тысяч квадратных метров нового асфальтобетона. Стоимость работ превысила 15 млн рублей.На автомагистрали «Венедеевка – Толстиково – Большая Сала – Урюсево» восстановлено 3,5 км покрытия. Стоимость составила почти 34 млн рублей.Сдан в эксплуатацию участок «Ковров – Красная Грива – Сельцо – Мстёра – ст. Мстёра – М-7 «Волга» от Клязьминского городка, через Близино, Бабериху, Княгинино до деревни Репники. Протяжённость объекта – 5,54 км, а цена - 63 млн рублей.В Муромском районе открыто движение у сёл Борисоглеб и Глебовка. Почти за 26 млн рублей заасфальтировано два километра пути.Всего в 2022 году в 33-ем регионе планируется привести в порядок 115 км автодорог. Дорожный фонд превышает 9 млрд рублей.