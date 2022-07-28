С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152733 владимирцев.

Во Владимирской области на 28 июля выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, 4 - в Кольчугинском, по 1 - в Александровском, Судогодском и Собинском, по 5- в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном, по 3 - в Киржачском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152733 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41551 заболевших во Владимире, 17802 - в Ковровском районе и 16838 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.