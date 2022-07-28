Во Владимирской области ввели в эксплуатацию четыре отремонтированные дороги. Об этом рассказали 28 июля в администрации региона. В Киржачском районе на трассе Дубки – Киржач, проходящей

Во Владимирской области ввели в эксплуатацию четыре отремонтированные дороги. Об этом рассказали 28 июля в администрации региона. В Киржачском районе на трассе Дубки – Киржач, проходящей через 15 населенных пунктов, уложили 11,27 тысяч кв.м. нового покрытия, стоимостью 15,4 млн рублей. В Меленковском районе на трассе Венедеевка – Толстиково – Большая Сала – Урюсево отремонтировали 3,5