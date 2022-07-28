В обстоятельствах гибели людей разбираются сотрудники МВД.

Во Владимирской области утонули ещё два человека. Об этом рассказали коллеги изВо вторник, 26 июня, из пруда, расположенного в посёлке Фабрика имени Войкова, муромские спасатели достали труп мужчины. Его личность сейчас устанавливается.На следующий день на реке Мележа погибла 72-летняя жительница Подмосковья.В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники МВД.С начала купального сезона в 33-ем регионе утонули 25 человек, среди которых пятеро детей.