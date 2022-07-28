Александровские и владимирские врачи спасли жизнь 5-летней девочки, получившей тяжелые травмы, врезавшись в дерево на квадроцикле. Об этом рассказали в областной администрации 28 июля. ЧП

Александровские и владимирские врачи спасли жизнь 5-летней девочки, получившей тяжелые травмы, врезавшись в дерево на квадроцикле. Об этом рассказали в областной администрации 28 июля. ЧП произошло 26 июля в Александровском районе. Во время семейного отдыха девочки катались на квадроцикле и случайно врезались в дерево. Удар 5-летнему ребенку пришелся в область живота. Родители немедленно вызвали скорую