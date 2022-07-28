Во Владимирской области выявили 29 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 26. В больницу с тяжелой формой заболевания обратились 9 человек, накануне госпитализировали 8.

Во Владимирской области выявили 29 случаев заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее было 26. В больницу с тяжелой формой заболевания обратились 9 человек, накануне госпитализировали 8. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 733. В лидерах по заражениям Владимир с 7 заболевшими за сутки. На втором месте – Ковров, там выявили