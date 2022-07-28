Госдума организует публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды традиционных ценностей и в ходе осенней сессии выйдет на их рассмотрение. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума организует публичное обсуждение законопроектов о запрете пропаганды традиционных ценностей и в ходе осенней сессии выйдет на их рассмотрение. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Инициативу о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей уже внесла группа депутатов, напомнил председатель ГД. Также законопроекты подготовил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, сейчас они проходят согласование в правительстве, спикер."Учитывая высказанную позицию большинства фракций, есть уверенность, что законопроекты, запрещающие пропаганду нетрадиционных ценностей, а также устанавливающие ответственность за ее распространение, будут приняты", – добавил Володин.Ранее спикер о провале попыток навязать российскому обществу чуждые ценности. С выходом РФ из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в нашей стране однополые браки, сказал политик.