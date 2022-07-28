Константин Меладзе и Вера Брежнева долго шли к тому, чтобы быть вместе. Но сейчас их брак повис на волоске.

Константин Меладзе и Вера Брежнева долго шли к тому, чтобы быть вместе. Но сейчас их брак повис на волоске.После начала спецоперации на Украине отечественный шоу-бизнес, можно сказать, поделился на два лагеря: одни звезды поддержали решение российской власти и остались на родине в сложный момент, а другие сбежали за бугор и стали поливать грязью годами кормившую их страну. Для семьи Константина Меладзе и Веры Брежневой этот момент, судя по всему, стал переломным.Экс-солистка группы "ВИА Гра", как известно, родом из Украины. Поэтому, очевидно, что она перешла на сторону Незалежной: уехала из России и даже отправилась помогать беженцам. А вот ее супруг, по словам светских сплетников, остался в России и предпочел не комментировать политическую повестку. Собственно, на этой почве в их отношениях и произошел разлад.Поговаривают, что звездный союз окончательно распался. А точку в слухах о разводе Константина Меладзе и Веры Брежневой решил поставить журналист Антон Суворкин. По его данным, певица до сих пор находится в Италии, где оформляет гражданство, и возвращаться домой к мужу не собирается.Блогер уверен, что в похожей ситуации оказались не только селебрити, но и простые люди – многих рассорила происходящая ситуация."Все сломано и никогда не будет починено", – сказал Антон Суворкин.