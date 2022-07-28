ВТБ запустил цифровой сервис покупки автомобилей у физических лиц. Заявку можно подать на платформе «Мой авто» в ВТБ Онлайн или на сайте, после чего банк проведет оценку транспортного ..

ВТБ запустил цифровой сервис покупки автомобилей у физических лиц. Заявку можно подать на платформе «Мой авто» в ВТБ Онлайн или на сайте, после чего банк проведет оценку транспортного средства и перечислит деньги владельцу в день проведения сделки.Пилотный проект по выкупу автомобилей стартовал в Москве и области. Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиент может подать заявку в разделе «Услуги» в ВТБ Онлайн или на сайте банка. В течение двух часов с ним свяжется специалист, который предварительно оценит транспортное средство и договорится о выездной диагностике, по итогам которой будет сформировано итоговое предложение по сумме сделки. При отсутствии изменений в конструкции, комплектации и состоянии ВТБ проведет выплату в течение часа после предоставления автомобиля.«Среди клиентов ВТБ автовладельцами сегодня являются около 7,5 млн человек. Многие из них рано или поздно задумываются о смене своего автомобиля, и наш новый сервис поможет им продать свое транспортное средство без дополнительных рисков, дистанционно и получив за него деньги уже в день проведения сделки. Воспользоваться функционалом сервиса могут и клиенты других банков, заполнив заявку на нашем сайте. Предварительная оценка машины происходит в момент подачи заявки, выездная диагностика – там, где и когда удобно автовладельцу, и обе эти услуги бесплатны. Окончательное решение о продаже клиент может принять в течение десяти дней и при этом, параллельно, он может дистанционно получить одобрение по кредиту для приобретения новой машины. Мы планируем распространить сервис не только на столичный регион, но и другие субъекты страны», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.Новое предложение ВТБ распространяется на легковые леворульные автомобили не старше 2015 года выпуска с пробегом не более 180 тыс. км. Машина должна находиться в исправном техническом состоянии, не использоваться ранее в качестве такси, каршеринга и не являться коммерческим транспортом. Функционал доступен клиентам, использующим ВТБ Онлайн, пользователям мобильного приложения банка на платформе (версия 16.14 и старше), а также на банка.Запуск сервиса по выкупу машин стал очередным шагом ВТБ по расширению функционала автомобильной онлайн-платформы «Мой авто», который банк первым на рынке запустил в начале 2022 года. Сервис позволяет клиентам решать все вопросы, связанные с приобретением и обслуживанием транспортных средств в режиме «одного окна». В их числе – покупка за свой счет или в кредит, оформление полиса ОСАГО, оплата налогов, штрафов и парковки, пополнение счетов транспондеров, а также оформление новой машины в подписку.