Слушания начнутся 12 августа.

Житель Меленок требует с ФСИН шесть миллионов рублей за избиение. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.В январе 2017 года мужчина содержался в СИЗО-1, где представитель учреждения дал указание двоим осужденным, находящимся вместе с истцом в одной камере, избить его и заставить признаться в инкриминируемых преступлениях.Спустя три года конвоира привлекли к уголовной ответственности за превышение полномочий. Теперь бывший «подопечный» намерен отсудить у ведомства моральную компенсацию.Слушания начнутся 12 августа.