В Судогодском районе 58-летнему местному жителю предъявлено обвинение в незаконной вырубке лесных насаждений. Мужчина, по данным регионального УМВД, незаконно вырубил 14 сосен общей

В Судогодском районе 58-летнему местному жителю предъявлено обвинение в незаконной вырубке лесных насаждений. Мужчина, по данным регионального УМВД, незаконно вырубил 14 сосен общей кубомассой 38,99 кубических метров. «Хвойные деревья злоумышленник оставил в лесу, планируя забрать их позже. Однако, вернувшись через несколько дней, стволов он не обнаружил», – рассказали в полиции. Задержанный оперативниками мужчина признал свою