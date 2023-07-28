29 июля в Гороховце перекроют движение на основных дорогах. 29 июля в Гороховце будет перекрыто...

29 июля в Гороховце перекроют движение на основных дорогах.29 июля в Гороховце будет перекрыто движение транспорта на трех улицах.Об этом сообщает районная администрация.Ограничение связано с празднованием Дня города.с 9:00 до 12:00 часов на улице Набережной (от дома № 19 до дома № 33);с 10:00 до 24:00 часов от Школьного переулка (в районе дома № 1) до улицы Ленина (дома № 31) и на улице Советской (от дома № 4 до дома № 16).Объехать перекрытые участки можно будет по улицам Набережной (только для легкового транспорта), Луначарского и Пушкинскому переулку.Фото: pxfuel.com