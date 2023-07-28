Осенью книжные памятники станут частью Национальной электронной библиотеки. Они будут представлены на портале. Владимирская областная научная библиотека уже четвёртый год становится

Осенью книжные памятники станут частью Национальной электронной библиотеки. Они будут представлены на портале. Владимирская областная научная библиотека уже четвёртый год становится участником национального проекта «Культура» по оцифровке книжных памятников. Издания были отобраны экспертной комиссией. Тематический раздел «Памятники печати региональных типографий» пополнят уникальные издания. Их выпускали в первые десятилетия работы местных типографий. В том числе это