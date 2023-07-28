Александровский суд взыскал со страховщиков 3,5 миллиона рублей в пользу вдовы и двух ее...

Александровский суд взыскал со страховщиков 3,5 миллиона рублей в пользу вдовы и двух ее несовершеннолетних детей.Александровский городской суд взыскал со страховщиков, отказавших в выплате страховки в пользу местной жительницы и двух ее несовершеннолетних детей, потерявших отца, около 3,5 миллионов рублей в связи с его смертью. Об этом сообщает пресс-служба суда.Установлено, что в 2018, 2020, 2021 годах умерший был застрахован по трем договорам личного страхования, в том числе на случай смерти.В течение срока страхования, осенью 2021 года мужчина умер. Его супруга обратилась к страховщикам за выплатой страхового возмещения в связи с его смертью.Однако ей отказали. Объяснили это тем,что погибший в момент смерти находился в нетрезвом виде.При проверке следственными органами, в крови мужчины эксперт обнаружил этиловый спирт в дозе, соответствующей тяжелой степени опьянения. Не согласившись с данным отказом, женщина обратилась в суд.Суд проанализировал условия договоров страхования пришли к выводу, что нахождение застрахованного лица в нетрезвом состоянии в момент смерти не является основанием к отказу в выплате страхового возмещения.В ходе судебного разбирательства по делу была проведена судебная медицинская экспертиза. Комиссия судебных экспертов причинно-следственной связи между произошедшим с мужчиной несчастным случаем, послужившим причиной его смерти, и алкогольным опьянением не выявила.Суд принял решение об удовлетворении требований истца о взыскании страховых возмещений в размере 100 % от страховой суммы, а также о взыскании компенсации морального вреда и штрафа по Закону о защите прав потребителей.Всего в пользу женщины и ее несовершеннолетних детей взыскано около 3,5 миллионов рублей.Решение суда в законную силу не вступило.Фото pxfuel.com