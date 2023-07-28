Обустроены комфортные зоны отдыха и прогулок у воды.

Обустроены комфортные зоны отдыха и прогулок у воды.Благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы подходит к концу. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что благоустройство станет завершающим этапом воссоздания природного и спортивного кластера "Вороьевы горы". Специалисты комплекса городского хозяйства создают комфортные зоны отдыха и продлевают пешеходные маршруты.Завершается благоустройство кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров. Воздушные провода уберут под землю.Вдоль улицы Косыгина появились девятиметровые опоры наружного освещения. Также начался монтаж уличных торшеров высотой шесть и 4,5 метра.На Воробьевской набережной обустроят современную прогулочную зону. Кроме пешеходной зоны там появится беговая дорожка и двухсторонняя велороллерная трасса.На Аллее Спортивной Славы установят посвященные Олимпийским играм стелы. Также там обустроят экоплощадку с информацией о заказнике "Воробьевы горы". Для любителей активного образа жизни организуют площадку для игры в петанк и керлинг.Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют построенные более полувека назад лестничные спуски к набережной. Завершается монтаж ступеней из гранита и перил.Напомним, что в районе Марьино на юго-востоке Москвы 16 прудов-регуляторов. Специалисты расчищают водоемы от иловых осадков, приводят в порядок водопропускные сооружения и береговые полосы. Также отремонтируют 15 пешеходных мостов через пруды.Благодаря реализации проекта в Марьине появится еще одно качественное общественное пространство. На прудах будет комфортная зона отдыха, занятий спортом и прогулок.В столице продолжается масштабная программа благоустройства набережных. Новые общественные пространства появились в Капотне, на территории бывшего завода ЗИЛ и других районах.За последние годы благоустроено 40 набережных общей протяженностью 65 километров. Пространства у воды стали новыми точками притяжения для москвичей и гостей столицы.