Смотрите в дайджесте:– Владимир начал масштабную закупку новой коммунальной техники– Власти области обещают создать в соцсетях специальную страницу по возрождению кинотеатра

Смотрите в дайджесте:– Владимир начал масштабную закупку новой коммунальной техники– Власти области обещают создать в соцсетях специальную страницу по возрождению кинотеатра «Художественный» во Владимире– Владимирский биатлонист и тренер Сергей Демин удостоен медали «За трудовые заслуги»– 34 уникальных издания из Владимирской областной научной библиотеки будут оцифрованы по нацпроекту