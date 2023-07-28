С начала 2023 года в центрах Доброе место прошло более 250 профильных мероприятий, 100 из которых было посвящено знакомству с направлениями волонтерской помощи.

С начала 2023 года в центрах "Доброе место" прошло более 250 профильных мероприятий, 100 из которых было посвящено знакомству с направлениями волонтерской помощи.Власти российской столицы активно поддерживают волонтерское движение. В четырех административных округах Москвы функционируют профильные центры "Доброе место". До конца лета они намерены провести для всех желающих более 50 мероприятий, которые помогут провести время с пользой, например, развить полезные компетенции или сформировать экологические привычки.Занятия подходят для граждан разных возрастов. Совместить приятное с полезным москвичи могут, зарегистрировавшись на ресурсного центра "Мосволонтер". В частности, их ждут инструктажи, мастер-классы, кинопоказы и соревнования, а также благотворительные и экологические акции. Таким образом жители столицы смогут присоединиться к волонтерскому движению.Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит отметил, что с начала годаволонтерские центры “Доброе место”посетили более 11 тысяч человек. Кроме того, 500 организаций получили экспертную поддержку по вопросам развития волонтерских сообществ. По его словам, окружные центры помогают москвичам приобщиться к волонтерству и стать участниками общественно полезных мероприятий."Современная инфраструктура окружных центров подходит как для волонтерского досуга семей, так и для проведения добровольческих мероприятий организациями", – подчеркнул Александр Левит.Так, с начала 2023 года в округах прошло более 250 профильных мероприятий, 100 из которых было посвящено знакомству с направлениями волонтерской помощи. Также поддержку в центрах центрах "Доброе место" получают столичные организации, занимающиеся волонтерскими проектами.Граждане, принимающие участие в мероприятиях центров "Доброе место", получить личную книжку волонтера. Параллельно они повышают навыки на соответствующих мероприятиях, участвуют в различных акциях, посвященных важным российским праздникам.В работе окружных центров задействованы также столичные школьники.Более 7,5 тысячи юных волонтеров приняли участие в "Добрых уроках" с начала года. Всего их было проведено более 200, порядка 30 занятий для учащихся провели летом.