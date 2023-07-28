Движение по вантовому мосту через Оку в районе Мурома на платной трассе М-12 планируют открыть в сентябре.

Движение по вантовому мосту через Оку в районе Мурома на платной трассе М-12 планируют открыть в сентябре. К концу августа должна завершиться укладка нижнего слоя асфальтобетона.Площадь нового моста составляет 29600 квадратных метров. Длина конструкции около 1,4 километра.«Кстати, этот объект стал своеобразной экспериментальной площадкой, на которой дорожные строители в условиях санкций применили современные отечественные технологии. Сроки его возведения составят 2,5 года. Это рекорд для такого вида конструкций», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.