Движение по вантовому мосту через Оку в районе Мурома на платной трассе М-12 планируют открыть в сентябре.
Движение по вантовому мосту через Оку в районе Мурома на платной трассе М-12 планируют открыть в сентябре. К концу августа должна завершиться укладка нижнего слоя асфальтобетона.
Площадь нового моста составляет 29600 квадратных метров. Длина конструкции около 1,4 километра.
«Кстати, этот объект стал своеобразной экспериментальной площадкой, на которой дорожные строители в условиях санкций применили современные отечественные технологии. Сроки его возведения составят 2,5 года. Это рекорд для такого вида конструкций», - отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.