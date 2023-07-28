Евгения Хромых, начальник профильного управления регионального министерства предпринимательства...

Евгения Хромых, начальник профильного управления регионального министерства предпринимательства рассказала, как во Владимирской области реализуется госпрограмма развития туризма.Маршрут "Былинный путь" готовится принять туристический поток. Пока по нему прошли только туроператоры и небольшие экскурсионные группы. Работа над ним продолжается. Что в планах? и как в целом в области реализуется госпрограмма развития туризма, Вестям рассказала начальник профильного управления регионального министерства предпринимательства Евгения Хромых.