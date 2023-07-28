Из Владимирской области отправилась в зону СВО еще одна группа добровольцев. Ради будущего России...

Из Владимирской области отправилась в зону СВО еще одна группа добровольцев.Ради будущего России и наших детей. Ещё одна группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону СВО. Контракт с Минобороны за прошедшую неделю заключили больше семидесяти бойцов.Антон Кавызин, доброволец:- Чувствуем радость. Со мной родные, близкие все, друзья, сестра, её муж, брат. Все со мной. И поэтому, честно признаюсь, чувство такое прям боевое. Настрой боевой.Торжественная отправка традиционно прошла у Дома молодёжи во Владимире. На всех уровнях власти делается всё, чтобы бойцы служили подготовленными и с победой вернулись к своим семьям, подчеркнул Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области. Сначала добровольцев ждёт отработка боевых навыков в учебных подразделениях. Подать заявку на службу можно через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или ресурс службапоконтракту.рф. Подробную информацию можно получить по телефону или в пунктах отбора по контракту - адреса на ваших экранах.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:- Посыл у тех, кто сегодня уходит, уходили до этого, и тех, кто обращается, это защита нашего Отечества. И могу констатировать, что сегодня уходят не по одному человеку, а группами. С одного двора, с одного предприятия. Это доказывает, что наша родина может рассчитывать на наших граждан и Победа будет за нами.