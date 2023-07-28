В соцсетях владимирцы пожаловались, что после обычного летнего отключения на 2 недели так и не могут дождаться блага цивилизации. Людям сообщили: когда в краны вернётся горячая вода – пока

В соцсетях владимирцы пожаловались, что после обычного летнего отключения на 2 недели так и не могут дождаться блага цивилизации. Людям сообщили: когда в краны вернётся горячая вода – пока неизвестно. Комментарий в социальных сетях Во всем Загородном и Коммунаре почти нет горячей воды. Это сколько может продолжаться? Отключили сначала на 2 недели. Потом без каких-либо