Избирком Владимирской области завершил прием документов от партий. До голосования на выборах...

Избирком Владимирской области завершил прием документов от партий.До голосования на выборах депутатов Заксобрания региона - 42 дня. Облизбирком завершил прием документов от партий. Этот этап предвыборной дистанции прошли все семь партийных объединений, выдвинувших списки кандидатов. Это "Единая Россия", "ЛДПР", "КПРФ", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", "Партия пенсионеров", "Коммунисты России".Регистрация списков кандидатов продлится до 4 августа, а после начнется этап агитации. Он завершится 7-го сентября. Как такового "дня тишины" не будет, поскольку сами выборы, напомню, продлятся три дня - с 8-го по 10-е. О количестве кандидатов по одномандатному округу и потерях на брифинге рассказал председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области:- Цифра не изменилась. 126 кандидатов, которые уведомили по состоянию на 10 число окружные избирательные комиссии о своём желании принять участие в выборах, оно не изменилось, но, увы, уже есть некие потери. Т.е. 2 кандидата, которые выдвинулись в порядке самовыдвижения (один в Коврове, другой в Киржаче) они подали в комиссию уведомление о том, что они прекращают участие в избирательном процессе. Один отказ, я уже говорил, его получил представитель избирательного объединения "Справедливая Россия".Сделать свой выбор можно будет по месту прописки, временного пребывания (в рамках механизма "Мобильный избиратель") и, впервые, через интернет. Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании через "Госуслуги" можно уже сейчас. А в городе Радужный избирательная комиссия проведёт эксперимент: голосующих проинформируют о выборах во время подомового обхода. Как раз сейчас члены члены избиркомов учатся обращаться с новым цифровым сервисом "Мобильная УИК".