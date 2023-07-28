Как сэкономить деньги при оплате коммунальных услуг? Рекомендации жителям Владимирской области от...

Как сэкономить деньги при оплате коммунальных услуг? Рекомендации жителям Владимирской области от Роскачества.Чтобы сэкономить деньги при оплате коммунальных услуг, можно сделать перерасчёт. Например, если в летнее время вы уезжаете на дачу и не живёте в своей квартире. Или в вашем доме отключили горячую (холодную) воду больше, чем на 4 часа. Правда, в данном случае есть исключения.Роскачество опубликовало полезные советы на полезном ресурсе «Объясняем. РФ».Отметим главные из них:1. Если в вашем доме отключили горячую или холодную воду более, чем на 4 часа (за 1 раз) или 8 часов (речь про весь месяц), то вам положена «компенсация». Какая? За каждый дополнительный час оплата снижается на 0,15 % от месячного расчёта.Исключения: аварийная ситуация (её могут устранять до 24 часов, если речь идёт про горячее водоснабжение). А также — ежегодное отключение горячей воды на 2 недели для ремонта системы.2. Вы не обязаны платить за некачественную (ржавую, например) воду.«Оранжевая» вода и неприятный запах — причина для перерасчет оплаты услуг.Правда, экспертизу в этом случае должен организовать поставщик услуг.А также, если вы заметили, что температура горячей воды ниже 60 %, смело оформляйте перерасчёт. Испытания также должен организовать поставщик.3. За отключение электричества также положен перерасчёт:- если вы находитесь без света 2 часа (при условии, что дом подключен к 2 источника питания)- если света нет 24 часа (при условии, если дом подключен к 1 источнику света).За каждый дополнительный час без электричества месячную оплату должны снизить на 0,15 %.4. Зафиксировать некачественную услугу можно в аварийно-диспетчерской службе управляющей организации. Там составят "акт о некачественном оказании услуг".Не забудьте убедиться, что ваше сообщение действительно зафиксировали. Запишите номер и время его регистрации.5. Что делать, если вы видите, что нарушаются ваши права, а сотрудники управляющей компании не спешат зафиксировать проблему?Составьте акт в свободной форме вместе с председателем совета дома и двумя соседями.В этом случае управляющей компании сложно будет сказать, что «такого не было».Оформленную претензию смело отправляйте руководству управляющей компании.Фото: pxfuel.com