«Код будущего»: школьники из Владимирской области могут записаться на бесплатные курсы...

«Код будущего»: школьники из Владимирской области могут записаться на бесплатные курсы программирования.Как это сделать? И про что идёт речь? Министерство цифрового развития Владимирской области опубликовало полезную информацию для школьников и студентов колледжей.Приём заявок (2023-2024 учебный год) стартовал на «Госуслугах».Школьники из Владимирской области (8-11 классы) и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего».Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.Выучить можно Python, Java, Lua, SQL, JavaScript и другие языки.Сообщается, что есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.Как проходит обучение? Ребят ждёт 144 академических часа и 4 учебных модуля. Открыто 68 курсов на выбор.Интересно, что обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате.Узнать, есть ли в нашем регионе интересующие классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на «Госуслугах».Как подать заявку на участие в бесплатной программе?1. Выберите формат и курс обучения.Заявление может подать школьник или студент колледжа, его родитель (или законный представитель).2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет.3. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки.4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение.На заметку!Сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.Подать заявление на обучение можно до 30 сентября.Фото: pxfuel.com