Житель Ковровского района вырубил в лесу сосны на сумму более 2,5 миллиона рублей. На мужчину завели уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. С марта по май

Житель Ковровского района вырубил в лесу сосны на сумму более 2,5 миллиона рублей. На мужчину завели уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. С марта по май этого года мужчина незаконно срубил 81 дерево рядом с деревней Бабурино. У него была арендованная пилорама, куда он привез вырубленные сосны благодаря знакомым, которых обманом попросил помочь. На