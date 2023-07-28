Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, – гласят слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Сегодня это крылатое выражение актуально и значимо даже относительно недвижимости.

"Естьмногое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам", – гласятслова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Сегодня это крылатое выражениеактуально и значимо даже относительно недвижимости.На рынке эзотерических товаров неисчислимое количество талисманов,которые, согласно суевериям, стерегут жилье владельца от порчи и различных неурядиц.Купить подкову или сувенирного домовенка легко, но лучший оберег для дома — этотабличка с царской мантрой.Ее принято вешать над дверью у входа в квартиру или строениес внутренней стороны. Чаще короткая молитва на санскрите выпускается на бумажной,деревянной или металлической основе. Также ее именуют мантрой десяти слогов: ОмПадме Ушниша Вимале Хум Пхат.История оберега берет начало с VIII века. Считается, что царскую мантрупередал великий буддийский учитель Падмасамбхава для защиты живых существ. Онаупоминается в нескольких священных текстах, где говорится о ее благотворном воздействиина жилище и людей.Во-первых, установленный над дверью оберег не дает проникнутьв дом враждебным существам, включая тех, которые невидимы человеческому глазу. Прощеговоря, десятислоговая мантра улучшает энергетику и не дает случиться бедам.Причем ничего особенного делать не нужно, главное — закрепить ее в нужном месте.Во-вторых, такая буддийская табличка помогает очистить кармувсем, кто проходит под ней. Жильцы, гости, домашние животные и даже залетающиечерез дверь насекомые улучшают сущность своего бытия под воздействием царскоймантры.Купить оберег для дома с десятислоговой мантрой ГуруПадмасамбхавы можно практически в любой буддийской лавке, в том числеинтернет-магазине. Также можно посетить хурул или дацан для приобретения таблички.Люди рукодельные могут сделать оберег своими руками,самостоятельно изобразив десятислоговую мантру на подходящей поверхности. В процессеважно сохранять мысли светлыми, а намерения чистыми, направленными наоблегчение страданий всех живых существ.