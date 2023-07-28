Музей-заповедник Александровская слобода передал на реставрацию уникальную копию перечницы...

Музей-заповедник "Александровская слобода" передал на реставрацию уникальную копию перечницы царевича Федора Ивановича - сына Ивана Грозного.Она выполнена из серебра и передает подлинник до мельчайших деталей. После долгого хранения копия покрылась опасными для металла загрязнениями, которые могли привести к коррозии. На "обновление и лечение" экспонат Отдали в руки реставратору высшей категории Виктору Астафьеву. Он в течение многих лет успешно сотрудничает с "Александровской слободой" и уже вернул экспозиционный вид десяткам ценных вещей. Мастер отметил, что перечница сделана умело. Реставрация вернула ей практически первоначальный облик, сохранились все тонкие узоры и надписи. Теперь она снова займет свое место среди экспонатов музея-заповедника.Виктор Астафьев, реставратор высшей категории:- Я убрал все темные пятна, которые могли вызвать какую-то дальнейшую коррозию. Предмет будет сейчас законсервирован синтетическим воском, растворенном в бензине и, надеюсь, в таком виде он будет наблюдаться в экспозиции, я думаю,что еще ближайшие пять лет.