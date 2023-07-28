В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, 29 июля движение по основным улицам Гороховца будет перекрыто.

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, 29 июля движение по основным улицам Гороховца будет перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.В частности, с 9.00 до 12.00 запретят проезд по Набережной, а с 10.00 до 24.00 ограничат движение на Советской и от Школьного переулка до улицы Ленина.Городские власти предлагают автовладельцам пользоваться объездными маршрутами.