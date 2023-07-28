На площадке пройдет более 800 мероприятий.

На площадке пройдет более 800 мероприятий.Страница парка "Зарядье" доступна по на сайте Московского урбанистического форума. На площадке пройдут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, а также деловая программа "Москва-2030. Город, устремленный в будущее".В дни Урбанфорума гости "Зарядья" побывают на концертах и спектаклях, поучаствуют в конкурсах и мастер классах с известными коучами. Посетители смогут заняться живописью, создадут картины с помощью кофе.В парке разместятся десятки тематических пространств, посвященных развитию города. Запланированы мероприятия и для детей.Вход на все площадки свободный. Для некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация, которая скоро откроется на сайте.Московский урбанистический форум продлится с С 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Ознакомиться с программой Урбанфорума и узнать больше о мероприятиях можно на .