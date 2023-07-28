40-летняя женщина на красной иномарке двигалась в сторону Иваново и не справилась с управлением. Машина улетела в кювет, где сейчас ведутся работы по расширению трассы. ДТП случилось в районе

40-летняя женщина на красной иномарке двигалась в сторону Иваново и не справилась с управлением. Машина улетела в кювет, где сейчас ведутся работы по расширению трассы. ДТП случилось в районе села Борисовское 27 июня около 16:20. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области На 268-ом километре на дороге Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля Форд Фиеста, женщина