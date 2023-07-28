На заседании во Владимире приняли важные поправки, касающиеся выплат населению В Белом доме прошло...

На заседании во Владимире приняли важные поправки, касающиеся выплат населениюВ Белом доме прошло очередное заседание Законодательного собрания области. На июльской сессии депутаты приняли сразу несколько важнейших поправок, касающихся социальной поддержки населения.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Достаточно давно существуют льготы для студентов Владимирской области на пригородные электрички, 50 процентов. Студенты из вновь присоединенных территорий ЛНР и ДНР, Херсонской области, Запорожской также после принятия этого закона будут ездить за полцены на пригородном электротранспорте.Еще одно изменение касается выплат спасателям. Они будут проиндексированы на уровень инфляции, то есть более чем на 6 процентов. Сумма увеличится почти на 400 рублей и составит 6605 рублей. Скидку на оплату жилья и коммунальных услуг получат те, кто был награжден знаком "житель осажденного Севастополя". Поправка вызвана необходимостью приведения областного закона в соответствие с федеральным. Кроме этого, парламентарии продлили налоговые льготы для инвесторов и ввели часы тишины в дачных поселках. Принята и новая мера поддержки при рождении ребёнка. Проект закона в региональный парламент внесло правительство области. Это инициатива губернатора.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Владимирской области:- Малышей, которые будут в нашей области рождаться с первого октября 2023 года будут получать подарки новорожденных либо компенсационную выплату в 10 тысяч рублей по решению родителей.