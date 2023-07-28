Телеведущая проанализировала расходы. Юлия Барановская возмутилась в телеграм-канале.

Телеведущая проанализировала расходы. Юлия Барановская возмутилась в телеграм-канале.Звезда шоу "Мужское/Женское" отправилась вместе с детьми в дальние края — прямиком в Арктику. Сейчас она находится на архипелаге Шпицберген. Даже на краешке земли экс-жена Андрея Аршавина не забывает о поклонниках. В микроблоге Юлия Барановская показала атмосферные снимки и поделилась мыслями.Знаменитость вышла на связь из отпуска под впечатлением от северной природы и нашумевшей кинопремьеры "Барби". По словам телеведущей, эксперты подсчитали стоимость еды, которую главная героиня в фильме употребляет за один прием.Оказалось, скромный завтрак обходится Барби в 800 рублей. Это открытие возмутило звезду шоу "Мужское/Женское". Юлия Барановская разразилась гневной тирадой, мол, трапезы слишком дорогие."Что же. Не каждая россиянка может позволить себе быть Барби на ежедневной основе. Никакой зарплаты не хватит на такое количество взбитых сливок", — язвительно подметила телеведущая.Теперь поклонники гадают: неужели Юлия Барановская обходится меньшими тратами в своих путешествиях, о которых многие даже и не мечтают? Все-таки за полярным кругом голодать не резон, иначе можно замерзнуть на побережье Северного Ледовитого океана и попросту не вернуться домой.