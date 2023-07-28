После обследования объекта культурного наследия чиновники примут конкретные проектные решения.

Старейший кинотеатр Владимира «Ампир», известный под названием «Художественный», сейчас находится в состоянии, которое можно оценить, как разруха. Для восстановления здания его в собственность области.Белый дом выделил около 7 млн рублей на разработку научно-проектной документации для реконструкции памятника архитектуры. Власти намерены отреставрировать учреждение и возобновить кинопоказы.После обследования объекта культурного наследия чиновники примут конкретные проектные решения.