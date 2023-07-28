С начала 2023 года прокуратурой Владимирской области выявлено более 2 000 нарушений в сфере...

С начала 2023 года прокуратурой Владимирской области выявлено более 2 000 нарушений в сфере трудового законодательства.Об этом информирует региональная пресс-служба. Так, прокуратурой города Владимира был выявлен факт наличия у ООО «Промдеталь» долга по оплате труда перед 8 работниками, с которыми расторгнуты трудовые договоры, в размере 447 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.Суздальской межрайонной прокуратурой, в свою очередь, принесен протест на приказ главного врача ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» о сокращении численности штата работников. «Он не содержал причины принятого решения, приказ отменен...» - поясняют в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Стало известно, что органами выявлено 9 хозяйствующих субъектов, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами («выполняющими трудовые функции, либо заключивших с работниками гражданско-правовые договоры, с целью прикрыть фактические трудовые отношения»).Сообщается, что в результате прокурорского вмешательства нарушения были устранены.Ещё один случай зафиксирован Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой. Руководителю ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» внесено представление по факту неначисления 2 медицинским работникам «выплат стимулирующего характера». В итоге денежные средства всё же были выплачены.Подобные нарушения также выявлялись во Владимире, Суздальским, Муромским, Селивановским и Александровским прокурорами.По результатам проверки Кольчугинской межрайонной прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного начисления ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница» компенсационных выплат заведующей туберкулезным кабинетом на общую (крупную!) сумму 1,8 млн руб. Уточняется, что указанную работу она фактически не выполняла.А также сообщается, что Муромской городской прокуратурой зафиксирован факт установления работникам заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, в связи с чем руководителю организации внесено представление. В данный момент нарушения устранены.Пресс-службы прокуратуры Владимирской области отмечает, что в текущем (2023) году была проведена проверка в Государственной инспекции труда области. Увы, и тут не всё в порядке:«Были установлены факты неиспользования в полном объеме ведомством механизма всестороннего рассмотрения обращений граждан; завышения статистических данных путем отражения в отчетах сведений о профилактических визитах, которые фактически не проводились; несоблюдения процедуры привлечения виновных лиц к административной ответственности...» - рассказали в пресс-службе.Фото: pxfuel.com