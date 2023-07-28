Синоптики дали неутешительный прогноз для жителей Владимирской области. В субботу и воскресенье...

Синоптики дали неутешительный прогноз для жителей Владимирской области.В субботу и воскресенье будет преобладать облачная дождливая погода. За выходные выпадет четверть месячной нормы – от 10 до 15 миллиметров. Утром и вечером ожидается дождь c грозой.Воздух в субботу из-за этого будет прогреваться только до 18 - 23 градусов тепла.В воскресенье будет еще холоднее – 16–21.Атмосферное давление стабильное - 740 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыС этого дня холодают ночи, зной идёт на убыль. В прежние времена приметили, если вереск зацвел, значит июль уже уступает место августу.Фото: https://www.pxfuel.com