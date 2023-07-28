Смотрите вести в 21.05: В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и...

Смотрите "вести" в 21.05: В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и бассейна.Варианты на будущее.Большому городу - большие подарки. В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и бассейна.Продолжение следует."Художка" воспрянет ото сна. Старейший владимирский кинотеатр готовят к восстановлению.Полундра!Владимирские рыбаки "выловили" Черную Жемчужину. Пиратский корабль бросил якорь у берега Клязьмы.