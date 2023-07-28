Смотрите вести в 21.05: В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и...
Смотрите "вести" в 21.05: В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и бассейна.
Варианты на будущее.
Большому городу - большие подарки. В Коврове обсуждают проекты строительства набережной и бассейна.
Продолжение следует.
"Художка" воспрянет ото сна. Старейший владимирский кинотеатр готовят к восстановлению.
Полундра!
Владимирские рыбаки "выловили" Черную Жемчужину. Пиратский корабль бросил якорь у берега Клязьмы.