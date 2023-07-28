Смотрите Вести в 9 утра: старейший владимирский кинотеатр переходит в областную собственность и...

Смотрите "Вести" в 9 утра: старейший владимирский кинотеатр переходит в областную собственность и будет восстановлен.Дело чести- Идут защищать Родину и обещают скоро вернуться домой к семьям. Во Владимире прошла торжественная отправка добровольцев по контракту.Будь здоров- Курс на полное выздоровление. Первый в регионе кабинет детской реабилитации открылся в детской поликлинике областного центра.Кино будет- Судьба "художки" предрешена. Старейший владимирский кинотеатр переходит в областную собственность и будет восстановлен.