Смотрите Вести в 9 утра: старейший владимирский кинотеатр переходит в областную собственность и...
Смотрите "Вести" в 9 утра: старейший владимирский кинотеатр переходит в областную собственность и будет восстановлен.
Дело чести
- Идут защищать Родину и обещают скоро вернуться домой к семьям. Во Владимире прошла торжественная отправка добровольцев по контракту.
Будь здоров
- Курс на полное выздоровление. Первый в регионе кабинет детской реабилитации открылся в детской поликлинике областного центра.
Кино будет
- Судьба "художки" предрешена. Старейший владимирский кинотеатр переходит в областную собственность и будет восстановлен.