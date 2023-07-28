Стали известны подробности страшного ДТП в микрорайоне Владимира. Речь идёт про Юрьевец. Накануне...

Стали известны подробности страшного ДТП в микрорайоне Владимира.Речь идёт про Юрьевец. Накануне (27 июля) в ночное время там произошло столкновение автомобилей.Видео очевидцев были опубликованы в группе Вконтакте «Подслушано во Владимире».Как пишет автор поста:«Водитель на БМВ решил повернуть через «встречку» во двор. Въехал «в лоб» в газель. Газель в кустах, половины «морды» нет, водитель газели отделался лёгкий испугом...»В пресс-службе ГИБДД сообщили, что 27 июля в 21:40 мужчина 1974 года рождения, находясь в алкогольном опьянении, ехал на BMW в сторону Москвы.У дома №9 по улице Ноябрьской (в микрорайоне Юрьевец) при повороте налево водитель врезался в газель, которой управлял мужчина 1995 года рождения.В результате ДТП BMW врезалась в столб, а газель съехала в кювет.Стало известно, что пострадал водитель иномарки. Его отправили на амбулаторное лечение.Фото: спот-кадр из видео группы Вконтакте «Подслушано во Владимире».