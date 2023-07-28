Третий по счёту книжный фестиваль «Китоврас» пройдёт во Владимире с 18 по 20 августа 2023 года.

Третий по счёту книжный фестиваль «Китоврас» пройдёт во Владимире с 18 по 20 августа 2023 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.В программе фестиваля запланированы встречи с именитыми и начинающими российскими писателями, презентации интересных произведений, увлекательные лекции, дискуссии и мастер-классы. Традиционная книжная ярмарка растётся в полтора раза, свыше 100 издателей должны представить литературные новинки.Доступ на все события совершенно бесплатный. Подробный перечень мероприятий и гостей обещают опубликовать 10 августа .