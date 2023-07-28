В больнице Курлово Гусь-Хрустального района заведующей туберкулезного отдела начислили 1,8 миллиона рублей за работу, которую она не делала. Об этом и еще о ряде нарушений сообщила

В больнице Курлово Гусь-Хрустального района заведующей туберкулезного отдела начислили 1,8 миллиона рублей за работу, которую она не делала. Об этом и еще о ряде нарушений сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Нарушения такого плана обнаружили в Суздальском, Селивановском, Муромском, Кольчугинском, Александровском районах, а также во Владимире. Так, в Муромской поликлинике медработникам платили ниже минималки, а в