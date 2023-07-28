В девяти районах Владимирской области обнаружен черный усач, поедающий леса Карантинный черный...

В девяти районах Владимирской области обнаружен черный усач, поедающий лесаКарантинный черный усач подъедает леса в девяти районах области. Наличие вредителя подтверждают последние обследования, которые провели специалисты управления Россельхознадзора.Обнаруженные личинки и имаго (взрослые особи жуков) направлены на лабораторную экспертизу, результаты которой подкрепили опасения инспекторов. Они заключают, что борьба с вредителями ведется неэффективно, или вообще никак. Владельцам и пользователям лесных участков объявлены предостережения.Кроме того, в Гусь-Хрустальном районе, вдоль дороги на Купреево выявлен очаг карантинной амброзии трехраздельной. Сорняком заросли пятнадцать километров полосЫ отвода. Вредоносное растение быстро захватывает земли, истощает почву, засоряет и вытесняет культурные посевы.