Любителей волейбола приглашают в Гусь-Хрустальный на спортивный фестиваль. Гостей праздника ждут любительские соревнования, мастер-классы, ретро-матчи, региональные, городские чемпионаты

Любителей волейбола приглашают в Гусь-Хрустальный на спортивный фестиваль. Гостей праздника ждут любительские соревнования, мастер-классы, ретро-матчи, региональные, городские чемпионаты и многое другое. Праздник посвящён 100-летию отечественного волейбола. Фестиваль развернётся по всей стране. В центре России для участия в мероприятии выбрали всего два города: Москву и Гусь-Хрустальный. Площадкой фестиваля станет городской центральный пляж. Там проведут 3-й этап