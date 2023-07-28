В Киржаче свидание двух «влюблённых» закончилось преступлением. Ещё в январе текущего года...

В Киржаче свидание двух «влюблённых» закончилось преступлением.Ещё в январе текущего года жительница города Киржача познакомилась с новым «возлюбленным» в сети Интернет (на сайте знакомств). Начав встречаться, они оказались в квартире пострадавшего.В какой-то момент, воспользовавшись отсутствием мужчины, обвиняемая тайно похитила банковскую карту и в дальнейшем оплатила ею свои покупки в магазинах.Потерпевший с таким "проявлением" любви не согласился и обратился в суд.В общей сложности женщина потратила 9 251 рубль 16 копеек.Подсудимая свою вину в совершении указанного преступления полностью признала.При назначении наказания судом учтены смягчающие наказание обстоятельства.Женщине было назначено наказание в виде штрафа — 12 000 рублей.«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке...» - сообщает пресс-служба Киржачского районного суда.Фото: pxfuel.com